BIST100 yüzde 0.70 artışla başladı, dolar 7.15 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.70 artışla 1,545.67 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.61, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.67 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.