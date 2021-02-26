BIST100 yüzde 1.13 düştü, dolar 7.43 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,480 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,471.39 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.76 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla dolar gün içinde 7.48 liraya kadar yükseldi.