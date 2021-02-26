BIST100 yüzde 1.13 düştü, dolar 7.43 lirada - Son Dakika
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BIST100 yüzde 1.13 düştü, dolar 7.43 lirada

26.02.2021 18:41

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,480 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,471.39 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,480 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,471.39 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.76 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla dolar gün içinde 7.48 liraya kadar yükseldi.

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2.6 artarak 95.7 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.2 artarak 51.9 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.5 azalarak 42.2 milyar dolara düştü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.30318 lira ve en yüksek 7.4854 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,euro en düşük 8.8746 lira ve en yüksek 9.0961 lirayı gördükten sonra, 9.00– 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1928 lira ve en yüksek 10.4438 lirayı gördükten sonra 10.35 – 10.36 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21375 - 1.21847 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21535 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın, "Dolar'ın ateşi sönmüyor" başlıklı bülteninde, "Şubat ayının son haftasında aylık getirilerinin neredeyse tamamını geri veren dolar/TL'nin ateşi sönmedi" denildi ve şöyle devam edildi: "Haftayı kapatırken 7.40 seviyelerinden işlem gören dolar/TL'deki hareket Borsa İstanbul'u gün boyunca baskıladı. "Seans başlangıcında sert düşen BIST-100, kayıplarının bir kısmını geri alsa da hafta kapanışını 1,471 seviyelerinden yapmaya hazırlanıyor. "Haftalık kapanışı 1,500'ün altında yapacak olan BIST-100'de olumsuz görünüm önümüzdeki haftada da devam edebilir. "Bugün gelişmekte olan ülkeler, Asya piyasaları ve Avrupa borsaları sert düşerken ABD borsalarında toparlanma başladı. "Emtia fiyatlarındaki rallinin bitmesi ile altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükselişin yarattığı panik bir miktar hafiflemiş görünüyor."


Kaynak: DHA
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Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.13 düştü, dolar 7.43 lirada - Son Dakika


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