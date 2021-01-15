BIST100 yüzde 1.43 düştü, dolar 7.48 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,516 ve 1,547 dolar arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.43 düşüşle 1,524.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeks yüzde 1.66, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 eksideydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe açığı Aralık'ta 40.7 milyar lira, 2020'de 172.7 milyar liraoldu. Böylece, bütçe açığı 2020'de bir önceki yılına göre yüzde 38.5 arttı.