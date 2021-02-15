BIST100 yüzde 1.56 yükseldi, dolar 6.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,547 ve 1,565 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.56 artışla 1,562.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.86, BIST Mali Endeks yüzde 1.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.36 artıdaydı.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.95 liraya, euro da 8.43 lira ile 8.50 liranın altına geriledi.