BIST100 yüzde 1.66 düştü, dolar 7.30 lirada - Son Dakika
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BIST100 yüzde 1.66 düştü, dolar 7.30 lirada

BIST100 yüzde 1.66 düştü, dolar 7.30 lirada

29.01.2021 18:17

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,472 ve 1,495 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.66 düşüşle 1,473.45 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,472 ve 1,495 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.66 düşüşle 1,473.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.29, BIST Mali Endeks yüzde 1.00, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.88 eksideydi.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düştü. Dolar 7.27 lirayı ördükten sonra 7.30 liraya, euro da 8.83 liraya kadar indikten sonra 8.87 lira döndü.

Bankalar Birliği(TBB) bankaların 2020 yılında elde edilecek olan karlar ile özkaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerinde nakit çıkışına neden olacak şekilde kar dağıtımına konu edilmemesinin "yararlı olacağını" ancak bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 net karından yüzde 10'ununa kadar kar dağıtım taleplerinin karşılanması uygun görüldüğünü açıkladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2786 lira ve en yüksek 7.3849 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,euro en düşük 8.8373 lira ve en yüksek 8.9400 lirayı gördükten sonra, 8.87 – 8.88 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9886 lira ve en yüksek 10.1259 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20939 - 1.21300 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21054 düzeyindeydi.Kredi derecelendirme şirketi S&P Global, tüm dünyada hükümetlerin ve şirketlerin ihraç ettiğiborçlanma araçlarının 2021 yılında yüzde 3.0 düşüşle 8.0 trilyon dolara gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı.S&P Global açıklamasında, "Muhtemel gerilemeye rağmen, ihracı destekleyen faktörler arasında eksi getirili tahvil miktarı ve şirketler için yeni birleşme ve satın alma kanalları oluşmasından destek bulan finansman koşullarının halen elverişli seviyelerde olması yer alıyor" denildi.


Kaynak: DHA
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Merkez Bankası, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 1.66 düştü, dolar 7.30 lirada - Son Dakika


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