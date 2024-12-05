Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu

Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu

En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, uzun zamandır beklenen eşiği aştı. Bitcoin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl aynı gün Bitcoin'e yatırım yapan bir kişinin bugünkü karı ise dudak uçuklattı. Lider coin, bir yılda Türk lirası olarak bakıldığında yatırımcısına 2 milyon lira kazandırdı.

05.12.2024 06:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir 100 bin bandının hemen gerisinde seyrini sürdüren Bitcoin, Trump'ın ılımlı söylemlerinin ardından ilk kez 100 bin doları aştı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. TSİ 06.55 itibarıyla 103 bin dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

TRUMP DOPİNGİ

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

YATIRIMCILARI KÖŞEYİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıl bugün Bitcoin'in fiyatı 44 bin 112 dolardı. 2023 Aralık'ta bir Bitcoin satın alan kişinin bugünkü karı yaklaşık 58 bin 888 dolar. Yani Türk lirasıyla bakıldığında Bitcoin bir yıl içinde yatırımcısına 2 milyon 45 bin 991 TL kazandırdı.

Öte yandan piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Dünya, Coin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:51 Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 07:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihe geçti, yatırımcılar bir yılda köşe oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.