Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı

Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı

Bitcoin, geçen haftaki yatay seyrinin ardından bu hafta önemli bir ivme kazanarak yükselişe geçti. Günlük bazda %5 civarında artışlar yaşayan Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60.000 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin, Türk lirası dahil birçok para birimi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin ETF'leriyle desteklenen BTC, ödül yarılanması öncesi güçlü konumuyla kripto piyasasını yukarı taşımaya devam ediyor.

28.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:27
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Geçen haftaki yatay seyirden sonra Bitcoin, bu hafta önemli bir ivme kazanarak yükselişe geçti.

Pazartesi gününden itibaren Bitcoin fiyatında günlük bazda %5 civarında artışlar yaşandı ve bugün, son olarak Kasım 2021'de görülen 60.000 dolar seviyesine ulaşıldı.

Bitcoin, Türk lirası dahil birçok para birimi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve olumlu havayla dolar bazında rekor seviyelere yaklaşıyor. Bitcoin ETF'leriyle desteklenen BTC, ödül yarılanması öncesi güçlü konumuyla kripto piyasasını yukarı taşımaya devam ediyor.

Blockchain analiz platformu CryptoQuant'a göre, 2021'den sonra ortaya çıkan Bitcoin balinalarının 7,3 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kârı bulunuyor. Uzun vadeli Bitcoin balinaları ise yaklaşık 40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip.

ABD'deki Bitcoin ETF kaynaklı kurumsal yatırımcı talebi, yükselişin ana tetikleyicisi olarak beliriyor. Madencilerin günlük üretim miktarının üzerinde talep devam ediyor. Ödül yarılanması sonrasında bu talebin devam etmesi durumunda, üretim miktarı ile talep arasındaki farkın daha da açılması bekleniyor, bu da fiyatları artırabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ETF piyasasının son verilerine göre, dünkü işlemlerde işlem hacmi 2 milyar dolara ulaştı. BlackRock'un 1,3 milyar dolarlık işlem hacmiyle ön planda olduğu gözlemlendi.

Ancak, Bitcoin'deki hızlı yükseliş, kısa pozisyon açan yatırımcıların ciddi zararlar yaşamasına neden oldu. Son 24 saatte vadeli pozisyon tasfiyelerinin 250 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor. Coinglass verilerine göre, tasfiyelerin büyük çoğunluğu kısa pozisyonlardan oluşuyor ve toplamda 100 milyon doları aşan bir miktarla karşı karşıya kalındı.

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
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