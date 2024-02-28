Geçen haftaki yatay seyirden sonra Bitcoin, bu hafta önemli bir ivme kazanarak yükselişe geçti.
Pazartesi gününden itibaren Bitcoin fiyatında günlük bazda %5 civarında artışlar yaşandı ve bugün, son olarak Kasım 2021'de görülen 60.000 dolar seviyesine ulaşıldı.
Bitcoin, Türk lirası dahil birçok para birimi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve olumlu havayla dolar bazında rekor seviyelere yaklaşıyor. Bitcoin ETF'leriyle desteklenen BTC, ödül yarılanması öncesi güçlü konumuyla kripto piyasasını yukarı taşımaya devam ediyor.
Blockchain analiz platformu CryptoQuant'a göre, 2021'den sonra ortaya çıkan Bitcoin balinalarının 7,3 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kârı bulunuyor. Uzun vadeli Bitcoin balinaları ise yaklaşık 40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâra sahip.
ABD'deki Bitcoin ETF kaynaklı kurumsal yatırımcı talebi, yükselişin ana tetikleyicisi olarak beliriyor. Madencilerin günlük üretim miktarının üzerinde talep devam ediyor. Ödül yarılanması sonrasında bu talebin devam etmesi durumunda, üretim miktarı ile talep arasındaki farkın daha da açılması bekleniyor, bu da fiyatları artırabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.
Bitcoin ETF piyasasının son verilerine göre, dünkü işlemlerde işlem hacmi 2 milyar dolara ulaştı. BlackRock'un 1,3 milyar dolarlık işlem hacmiyle ön planda olduğu gözlemlendi.
Ancak, Bitcoin'deki hızlı yükseliş, kısa pozisyon açan yatırımcıların ciddi zararlar yaşamasına neden oldu. Son 24 saatte vadeli pozisyon tasfiyelerinin 250 milyon dolara yaklaştığı belirtiliyor. Coinglass verilerine göre, tasfiyelerin büyük çoğunluğu kısa pozisyonlardan oluşuyor ve toplamda 100 milyon doları aşan bir miktarla karşı karşıya kalındı.
Son Dakika › Ekonomi › Bitcoin, 60.000 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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