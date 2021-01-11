Bitcoin 35,000 dolar düzeyine düştü - Son Dakika

Bitcoin 35,000 dolar düzeyine düştü

Bitcoin 35,000 dolar düzeyine düştü
Son Güncelleme: 11.01.2021 09:03

Tırmanışı, yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanan ve 41,946.74 dolarlık yeni zirveye tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek 35,000 dolar düzeyine geriledi.

Tırmanışı, yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanan ve 41,946.74 dolarlık yeni zirveye tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek 35,000 dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,920.63 dolara kadar indikten sonra, son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 35,377.77 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 755 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 160 milyar dolarlık düşüşle, yeniden 1 trilyon doların altına gerileyerek, 946,97 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,037 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 35,000 dolar düzeyine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitcoin 35,000 dolar düzeyine düştü - Son Dakika
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