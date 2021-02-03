Bitcoin 36,500 doların üzerinde

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 36,500 dolar sınırını da aştı.

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,500 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.