Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde - Son Dakika
Üye Girişi
Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde

Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde

05.02.2021 06:16

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aşarken, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören Ether...

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aşarken, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören Ether 1,600 doların üzerinde tutundu.

Son 24 saat içinde 36,317 dolar ve 38,592 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.60 artışla 37,205.88 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 13.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 686 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört birim de ilk 10 birim arasındaydı.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 121.54 milyar dolar düzeyindeydi.Toplam 8,389 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,142 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 165 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, " Visa, Bitcoin sistemine dahil olma yolunda" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Visa, geleneksel bankalarda müşterinin Bitcoin alıp satabilmesini sağlamak için çalışmalara başladı. Anchorage ile birlikte çalışmalara başlayan şirket, Bitcoin'e her geçen gün ilginin artmasından etkilenerek sisteme dahil olmak istiyor. "Visa'nın kripto paralardan sorumlu yöneticisi diğer kripto paralar ve sabit paralarla ilgili ürünlerin de olacağını dile getirdi."Litecoin, adım adım MimbleWimble'a ilerliyor. Daha iyi bir ölçeklendirme ve gizlilik için teknolojinin yeni sürümünü sisteme entegre edecek. Uygulama bir yıldan fazla süredir geliştirme aşamasında. Kodun yeni testnet için hazır olduğunu belirtti. "Google üzerindeki 'kripto satın al' aramaları, ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki rekorun görüldüğü 2018 başlarını geride bıraktı."ABD'nin en büyük kamu emeklilik fonu olan CalPERS'in, Bitcoin madencilik şirketi Riot Blockchain'deki (RIOT) hisse sayısını 2020 yılının son çeyreğinde 7 kat artırdığı ortaya çıktı." (Tablo)


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ethereum, Bitcoin, Kripto, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde - Son Dakika


Son Dakika
08:33 Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak
08:29 Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! Emekli ve memura yüzde 15 zam yolda
04:50 Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
04:48 Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti
01:39 Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı
01:37 Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
00:45 Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi sonrası 4 kentte sokağa çıkma yasağı
00:42 Fransa'da protestolar nedeniyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı
00:38 İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayını ABD "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi
00:34 ABD'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin bir garip kınama: Eyleme izin verilmesi ifade özgürlüğü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 08:41:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement