Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar düzeyinde

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aşarken, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören Ether 1,600 doların üzerinde tutundu.

Son 24 saat içinde 36,317 dolar ve 38,592 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.60 artışla 37,205.88 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 13.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 686 milyar dolar düzeyindeydi.