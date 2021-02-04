Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Ekonomi › Bitcoin 37,500 doların üzerinde - Son Dakika

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