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Bitcoin 37,500 doların üzerinde

04.02.2021 08:33
Bitcoin 37,500 doların üzerinde

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aştı.

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aştı.

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü. Son 24 saat içinde 35,628 dolar ve 38,138 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.85 artışla 37,723.65 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 18 milyar dolar artışla 701 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birin de ilk 10 birim arasındaydı.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1 trilyon 95.7 dolardan, yaklaşık 43 milyar dolar artışla 1 trilyon 138.06 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,388 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,076 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 151 milyar dolardan, yaklaşık 1.0 milyar dolar düşüşle 150 milyar dolara geriledi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "MicroStrategy'den 10 milyon dolarlık Bitcoin alımı" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "MicroStrategy 33,808 dolar ortalama maliyet ile 10 milyon dolarlık Bitcoin alışı yaptığını açıkladı. Yaptığı son alışla birlikte şirkette tutulan Bitcoin miktarı 71,079 BTC'ye ulaştı. MicroStrategy'nin tüm fonlarının ortalama maliyeti ise 16,109 dolar civarında."Stellar tabanlı USDC, bugün yayınlanmaya başladı. Stellar Geliştirme Vakfı'nın CEO'su Denelle Dixon, 'Bu entegrasyon, Stellar ekosisteminde büyümeyi güçlendirecek ve küresel finansal sistemde eşit erişim sağlama misyonumuza ulaşma yolunda bir katalizör olacak" dedi."Grayscale Ethereum Trust yatırımcılara ve traderlara yeniden açıldı. Grayscale Investments, Ethereum Trust'ı halka açık ticaret için yeniden açtı. Grayscale, aralık'ta kapanmasının ardından akredite yatırımcılar için Ethereum Trust'ı (ETHE) yeniden açmaya karar verdi. "İsviçre Borsası'nda dünyanın ilk Polkadot ETP lansmanı yapılacak. 21Shares sayesinde Polkadot, yakında ilk kez borsada işlem gören bir ürün olarak satışa sunulacak." (Tablo)


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Kaynak: DHA

Ethereum, Bitcoin, Kripto, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 37,500 doların üzerinde - Son Dakika

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