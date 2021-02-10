Bitcoin 46,000 dolar sınırında

Başta elektrikli araç üreticisi Tesla olmak üzere, geniş kapsamlı kurumsal alımların egemen olduğu kripto para piyasalarında, yeni rekor düzeyler test ediliyor. Bitcoin 48,049 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada, "Nakit varlığının esnekliğini artırarak, getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu.