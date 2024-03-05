Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doların üzerine çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Öte yandan Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı. Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.
Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
Ramazan ayında herkes tarafından sevilerek tüketilen ramazan pidesinin bu yılki fiyatları açıklandı. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, boş pidenin fiyatı ise 12 lira olarak belirlendi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.
Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,4 dolardan işlem görüyor.
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