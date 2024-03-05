Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı

Ekonomi

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doların üzerine çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 157 DEĞER KAZANMIŞTI

Öte yandan Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı. Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.