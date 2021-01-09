Bitcoin\'de yeni zirve 41,946.74 dolar

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, 41,946 doları da aşarak yeni zirveyi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 artışla 39,086.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 33.06 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719.82 milyar dolardan, 730.8 milyar dolara yükseldi.