Bitcoin'de yeni zirve 48,745.73 dolar - Son Dakika
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Bitcoin'de yeni zirve 48,745.73 dolar

Bitcoin'de yeni zirve 48,745.73 dolar

12.02.2021 08:32

Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48,745.73 dolarlık yeni zirvesini gördü.

Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48,745.73 dolarlık yeni zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 44,482.17 ve 48,745.73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.33 artışla 47,166.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365.68 milyar dolardan, 1 trilyon 425.37 milyar dolara tırmandı.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Mastercard'dan kripto para adımı atıldı" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Firma, yıl içinde hizmet verdiği işletmelere ödemelerinde kullanmaları için kripto para sistemi entegrasyonu yapmayı planlıyor. Resmi web sayfasında yer alan açıklamaya göre, yılın ilerleyen aylarında belirlenen kripto para birimlerinin Mastercard'ta destekleneceği bildirildi."Twitter Bitcoin'i gündemine alıyor. Twitter'ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal, rezervlerine Bitcoin'i katabileceklerini söyledi. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in yine CEO'luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl bilançosuna Bitcoin eklemişti."IOTA kendi merkezi olmayan oracle'ını yayınladı. Bu, IOTA dApp'lerin doğrulanabilir zincir dışı verileri hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. IOTA oracles, mevcut pazar lideri Chainlink gibi diğer blockchain oracle platformlarıyla rekabet ediyor."Alman Telekom devi Deutsche Telekom Dapper Labs'in Flow blokzincirinde staking yapmaya başladı. Şirket, yakın gelecekte çok daha fazla staking yapmak istediğini belirtti. Bu, firmanın ilk kripto para atılımı değil. Şirket, daha önce Chainlink ağında node çalıştırmaya başlamıştı." (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA
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Mastercard, Bitcoin, Twitter, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de yeni zirve 48,745.73 dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitcoin'de yeni zirve 48,745.73 dolar - Son Dakika
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