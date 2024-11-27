Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu

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CryptoQuant verilerine göre uzun vadeli Bitcoin (BTC) sahipleri son 30 günde 728.000 BTC'den fazla satış gerçekleştirdi. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 67 milyar dolara tekabül ediyor.

27.11.2024 18:06
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Kripto para piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Blockchain endüstrisini destekleyen açıklamalarının ardından yaşanan yükseliş trendine rağmen uzun vadeli yatırımcıların büyük çaplı satışları dikkat çekiyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcıları 67 Milyar Dolarlık Satış Yaptı

CryptoQuant'ın X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı verilere göre bu satış dalgası, Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek satış hacmini oluşturuyor. Bu hareket, Ekim ayında yaklaşık 250.000 BTC'lik pozitif girişin tersine dönmesine neden oldu.

Bitcoin hakimiyeti yüzde 60'ın üzerindeki seviyelerden yüzde 51'e geriledi. Bu düşüş, kripto para piyasasındaki dengelerin değiştiğini gösteriyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, Bitcoin'in yeni bir rekor kırmasıyla aynı döneme denk geldi. Lider kripto para birimi, 100.000 dolar seviyesine birkaç dolar uzaklıkta yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, yatırımcıların kar realizasyonuna gittiğini ve pozisyonlarını yeniden değerlendirdiklerini gösteriyor.

Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu

Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu - Son Dakika
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