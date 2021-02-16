Bitcoin ile ilk defa sponsorluk anlaşması yapıldı

Kripto para borsası ICRYPEX, bir ilki gerçekleştirip Bitcoin ile ödeme yaparak sponsorluk anlaşmasına imza attığını açıkladı. 42 adet Bitcoin (yaklaşık 1,3 milyon USD) karşılığında yapılan sponsorluk anlaşmasına göre ICRYPEX, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı'na isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Dünyada bir ilki gerçekleştiren ICRYPEX, sponsorluk anlaşmasını kripto para birimi Bitcoin ile gerçekleştirerek dijital para ekosisteminin geleceği için önemli bir adım attığını duyurdu. Türkiye'nin en önemli spor kulüplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru olan ICRYPEX, toplam 42 adet Bitcoin ile ödeme yaparak (1,3 milyon USD) küresel bir kripto para borsası olma yolunda güçlü bir yatırım yaptığını açıkladı.

"DÜNYADA BIR İLKE İMZA ATTIK"

Sponsorluğa dair değerlendirmelerde bulunan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "İlk günden bugüne şeffaf, doğru ve hızlı olmayı amaç edindik. İlkelerimiz doğrultusunda attığımız imzalarla sektörde trendleri oluşturmaya devam ediyoruz. Sektörde, kendi coğrafyamızda denenmemiş şeyleri deniyoruz. Yatırımcılar tarafından da benimsendiğini ve sektörde karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor. Beşiktaş JK ile sponsorluk anlaşmasını da bu çerçevede düşünmek gerekir. Beşiktaş ile olan iş birlikteliğimizi, yeni blok zinciri projelerini de dahil ederek artırmak istiyoruz. Bu anlaşmayı da bildiğiniz üzere dünyada ilk kez Bitcoin ile yaptık." dedi.

"TÜM DÜNYADA EŞ ZAMANLI BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bir ilki gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer ise, "ICRYPEX olarak trendleri belirleme konusundaki başarımızı ve kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2021 yılında gerçekleştireceğimiz projeler dahilinde tüm dünyada eş zamanlı bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sektörün öncü markası ICRYPEX ile yaptığımız bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine Türk sporuna ve Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

10 MİLİSANİYENİN ALTINDA İŞLEM SÜRESİ

ICRYPEX, İstanbul, Türkiye'de başlayan operasyonlarını Güney Doğu Asya'da ve Kuzey Amerika'da genişletirken küresel oyuncu olmayı hedefliyor. Onlarca para birimi ve yüze yakın markette, 10 milisaniyenin altında işlem yapılan platform; teknolojisi ile saniyede bin 500 işlem kapasitesine ulaştığını açıkladı. Kripto para işlem platformu, blok zinciri teknolojilerine servisler geliştirme, konvansiyonel finansal ürünler ile DeFi teknolojilerini buluşturma ve merkeziyetsiz borsa gibi projeler üretiyor.