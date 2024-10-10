Bitcoin opsiyonları ABD seçimi sonrası için yükselişe işaret ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin opsiyonları ABD seçimi sonrası için yükselişe işaret ediyor

Bitcoin opsiyonları ABD seçimi sonrası için yükselişe işaret ediyor

Analistler, Bitcoin opsiyon piyasasında ABD seçimi sonrası için yükseliş beklentisi ve artan volatilite gözlemliyor. Uzun vadeli kârda olmayan alım opsiyonlarında artış ve seçim sonrası için yüzde 8'lik bir volatilite primi dikkat çekiyor. Bu durum, kripto piyasasının seçim sonuçlarına olan duyarlılığını gösteriyor.

10.10.2024 18:09
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Kripto para piyasası, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Opsiyon yatırımcıları, seçim sonrası dönem için stratejilerini şekillendirirken, Bitcoin'in (BTC) geleceğine dair beklentiler de şekilleniyor. Analistler, özellikle Aralık 2024 ve Mart 2025 vadeli opsiyonlarda dikkat çekici bir hareketlilik gözlemliyor.

Seçim Yaklaşırken Bitcoin Opsiyon Hacmi Rekor Kırıyor

Bitcoin opsiyon piyasası, ABD başkanlık seçimi yaklaştıkça artan bir hareketlilik sergiliyor. Piyasa katılımcıları, seçim sonrası dönem için çeşitli senaryolara hazırlanırken, opsiyon fiyatlamalarında bu beklentiler açıkça görülüyor.

Presto Research analisti Rick Maeda, uzun vadeli kârda olmayan (OTM) alım opsiyonlarında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti. Analist, "Gelecek iki çeyreklik vade için kârda olmayan (OTM) uzun alım opsiyon akışları dikkat çekici bir artış gösteriyor; akışların yüzde 64,53'ü 27 Aralık 2024 vadesini, yüzde 79,79'u ise 28 Mart 2024 vadesini hedefliyor." diye ekledi.

Bu eğilim, yatırımcıların seçim sonrası dönemde Bitcoin fiyatında potansiyel bir yükseliş beklentisi içinde olduklarını gösteriyor. Ancak Maeda, vadeli işlemler piyasasının daha temkinli bir hikaye anlattığına dikkat çekiyor. Maeda, "Vadeli işlem traderları, hem seçim hem de iki gün sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı çevresindeki belirsizlikler nedeniyle ABD seçimine girerken oldukça temkinli görünüyor." dedi.

Vertex kurucu ortağı Darius Tabai, seçim sonrası için opsiyon fiyatlarında gözlemlenen primi vurguluyor. Tabai, "Zımni volatilitedeki artış, piyasanın seçim için bir prim fiyatladığını ve sonuçlar etrafında bir miktar olay riski beklediğini gösteriyor." dedi. Bu durum, piyasanın ABD seçimlerinden kripto için açık bir büyük etki beklentisi olduğunu yansıtıyor.

Presto Research analizi, Bitcoin'in zımni volatilitesinde seçim kaynaklı bir prim olduğunu doğruluyor. "Kasım 2024 seçimi öncesinde zımni volatilitede yüzde 8'lik bir prim tahmin ediyoruz, bu da piyasanın bu dönemde yükselen volatilite beklentisini yansıtıyor." diye belirttiler. Rapor ayrıca bu Bitcoin opsiyonları "seçim priminin" tahmin piyasalarında Trump'ın olasılıkları ile gevşek bir korelasyon gösterdiğini ekliyor.

Opsiyon piyasasındaki bu hareketler, yatırımcıların seçim belirsizliğine karşı kendilerini koruma stratejilerini de yansıtıyor. Uzun vadeli kârda olmayan alım opsiyonlarının tercih edilmesi, olası bir yükseliş senaryosuna karşı hazırlıklı olma isteğini gösteriyor. Aynı zamanda artan volatilite primi, piyasanın seçim sonuçlarına bağlı olarak Bitcoin fiyatında önemli dalgalanmalar beklediğini gösteriyor.

Gelişmeler, kripto para piyasasının politik olaylara olan duyarlılığını bir kez daha vurguluyor. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının olası etkilerini şimdiden fiyatlandırırken, Bitcoin'in gelecekteki performansına dair beklentiler de şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde, seçim yaklaştıkça opsiyon piyasasındaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Bitcoin opsiyonları ABD seçimi sonrası için yükselişe işaret ediyor - Son Dakika

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