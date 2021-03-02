Bitcoin yeniden 50,000 dolar sınırında - Son Dakika
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Bitcoin yeniden 50,000 dolar sınırında

02.03.2021 09:01

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 50,000 doları gördü.

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 50,000 doları gördü.

Şikago Opsiyon Borsası'nın (Chicago Board Options Exchange - CBOE), VanEck'in Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) hisselerini listelemek ve işlemlere açmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvuru yapması, Bitcoin'e yönelimi yeniden artırdı.

Son 24 saat içinde 45,844.68 ve 50,127.51 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.77 artışla 49,401.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 8.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 100 milyar dolar artışla 1.51 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon dolar sınırını aştı. Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 11'inin birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Toplam 8,638 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,069 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 5.0 milyar dolarlık düşüşle 131 milyar dolara geriledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralarla ilgili Bankaclık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Kurumu ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirterek, kripto paralarla ilgili gelişmelerin yakından izlendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamda, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" denildi ve eklendi:

"Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 50,000 dolar sınırında - Son Dakika


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