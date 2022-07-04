Bitexen'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel token! - Son Dakika
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Bitexen'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel token!

04.07.2022 18:52

Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel olarak çıkarttığı TBESF token ile elde edilecek gelirin tümünü federasyona aktararak engelli sporculara kaynak yaratmayı ve destek sağlamayı hedefliyor.

Bitexen, toplumsal konulara karşı duyduğu sorumluluğu ve Türk sporuna katkılarını bu kez de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile yaptığı iş birliği ile ortaya koydu. Bitexen sosyal çalışmalarında ve spor faaliyetlerinde toplumun tümünün fırsat eşitliğine sahip olabilmesi ve engelli bireylerin önlerine çıkacak tüm engelleri ortadan kaldırmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Ekosisteminde bulunan 20'yi aşkın Taraftar Token ile Anadolu kulüplerine kaynak yaratma fırsatı sunan dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel çıkartacağı TBESF token'ı listeleyeceğini duyurdu. 1 milyon adet olarak arz edilecek TBESF token'ın değeri 5 TL olarak belirlenirken, fiyatının 5 TL'nin altına düşmesi halinde Bitexen, rezerv kullanımı gerçekleştirerek fiyatın tekrar 5 TL değerinde ulaşması için gerekli çalışmaları yapacak.

Bitexen'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel token!

TBESF token'ın yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcularının ülkemizi temsil edeceği turnuva dönemlerine özel farklı kampanyalar da gerçekleştirmeyi hedefleyen Bitexen, TBESF token ve bu kampanyalardan elde edilen gelirin tamamını Bitexen Teknoloji A.Ş. adına federasyona bağışlayacak. Bununla birlikte token'a sahip olan yatırımcılar; federasyon içerisinde yer alan branşlarda özel aktivitelere katılma, branş sporcularına destek olma, federasyona görüş bildirme, anketlere ve açık arttırmalara katılma gibi etkinlikler ve federasyon bünyesindeki sporcularla aktivite imkânları gibi birçok avantajdan da faydalanabilecek.

Bitexen'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel token!

Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, Federasyon başkanı ve sporcular ile bir araya geldiği toplantıda gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Bitexen olarak listelediğimiz 20'yi aşkın Taraftar token ile Anadolu kulüplerine önemli bir kaynak yaratma fırsatı sunuyoruz. Türk sporuna sunduğumuz katkıları daha geniş bir alana yayarak sürdürmek ve bu konuda örnek bir platform olmak en büyük hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile yaptığımız çalışma bizler için çok kıymetli. Toplumsal konularla ilgili hassasiyetlerimiz doğrultusunda, spor alanındaki vizyonumuzla geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik alt yapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel hazırlanan TBESF token'ın tüm spor camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Erdem, fırsat eşitliğine dikkat çektiği konuşmasında, bedensel engelin bir engel olmadığını bizlere spor aşkıyla gösteren tüm sporcuların Bitexen olarak daima yanlarında olduklarını ayrıca belirtti.

Bitexen'den Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel token!

Törende konuşma yapan TBESF Başkanı Av. Muaz Ergezen şunları söyledi:

"Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü yeni ve yenilikçi bir iş birliğine imza atıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte bedensel engelli bireylerimizin spora erişiminde yeni bir sayfa açıldı. Bugün geldiğimiz noktada tüm spor severlerin tanıdığı, bünyesinde 21 branşı barındıran, dünya başarılarıyla spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken büyük bir camiaya, başarılı bir spor organizasyonuna dönüştük. Bu dönüşümün en büyük mimarı, canla başla çalışan, potansiyelleri yüksek olmakla birlikte, her seferinde bizleri şaşırtarak çıtayı bir adım öteye taşıyan sporcularımız. Bu noktada, aldığımız her bir desteğin ailemiz için çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. TBESF token ve Bitexen ile yaptığımız iş birliği, sporseverlerle olan tanışıklığımızı arttırmanın yanı sıra hem sporcularımız hem de spor yapmak isteyen engelli vatandaşlarımız için yepyeni fırsatlar sunacak. İfade ettiğim gibi bizler çok heyecanlıyız. Bitexen'i ''Ben de varım!'' diyerek yanımızda oldukları için kutluyorum. İş birliğimizin her iki kurum içinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle FinTech ekosistemine ve Türk sporuna katkı sunmaya devam edecek.

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