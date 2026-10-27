Bitlis Adilcevaz'da patates hasadında mevsimlik işçiler aralık ayına kadar çalışıyor - Son Dakika
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Bitlis Adilcevaz'da patates hasadında mevsimlik işçiler aralık ayına kadar çalışıyor

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Bitlis Adilcevaz\'da patates hasadında mevsimlik işçiler aralık ayına kadar çalışıyor
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Bitlis Adilcevaz\'da patates hasadında mevsimlik işçiler aralık ayına kadar çalışıyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde patates hasadı sürerken mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu şartlarda çalışıyor. Bir işçi, ilkbahardan aralık ayına kadar tarlalarda yoğun mesai yaptıklarını, ardından depolarda çalıştıklarını söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde patates hasadıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan mevsimlik tarım işçileri, alın teriyle ekmeklerini kazanmak için zorlu şartlar altında mücadele ediyor.

Adilcevaz ilçesinde patates tarlaları, mevsimlik işçilerin emek mücadelesine sahne oluyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, toprakla buluşan emeklerini hasada dönüştürmek ve ailelerinin geçimini sağlamak için saatlerce çalışıyor. Güneşin altında, kimi zaman soğuk ve rüzgarlı havada, kimi zaman da yorucu çalışma şartlarında mesai yapan işçiler, patatesleri topraktan çıkararak toplama ve taşıma işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her bir patatesin arkasında saatler süren emek, yorgunluk ve geçim kaygısı bulunuyor.

Mevsimlik tarım işçileri için hasat dönemi yalnızca yoğun çalışma anlamına gelmiyor, aynı zamanda ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, çocuklarının geleceğine katkı sunabilmek ve evlerine helal kazanç götürebilmek için verilen bir yaşam mücadelesini ifade ediyor. Farklı yerlerden gelerek Adilcevaz'daki tarlalarda çalışan işçiler, sezon boyunca iş bulabilmenin ve emeklerinin karşılığını alabilmenin mücadelesini veriyor. Zorlu mesai, günün sonunda yorgun bedenler bıraksa da kazanılan her ücret, aile bütçesine yapılan önemli bir katkı olarak görülüyor.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan mevsimlik tarım işçileri, sofralara ulaşan ürünlerin arkasındaki en büyük emek sahipleri arasında yer alıyor. Adilcevaz'ın patates tarlalarında da bu emeğin izleri her gün yeniden ortaya çıkıyor. Toprağın bereketini ürüne dönüştüren işçiler, çoğu zaman zorlu şartlar altında çalışmalarını sürdürürken sosyal güvenceden barınmaya, ulaşım imkanlarından uygun çalışma şartlarına kadar pek çok konuda desteğe ihtiyaç duyabiliyor.

Adilcevaz'da patates hasadıyla süren bu yoğun mesai, tarımsal üretimin yalnızca toprak ve üründen ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor. Her hasadın arkasında, ailesinin rızkı için çalışan insanların alın teri ve emeği bulunuyor. Mahmut Habeş isimli tarım işçisi, ekmeklerini tarlalarda kazandıklarını belirterek, "İlk baharda başlıyoruz aralık ayına kadar tarlalarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha sonra depolarda çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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