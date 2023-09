KRİPTOPARA-Bitcoin yüzde 7.0\'den çok düşüşle 33,150 dolar

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Perşembe günü yüzde 7.0'den çok düşüşle 33,150 dolar düzeyine kadar geriledi.

Bitcoin, özellikle geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

ABD merkezli çok uluslu yatırım yönetim şirketi BlackRock Inc. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC), Bitcoin'i iki fonuna köprü yatırım aracı olarak ekleyeceğini bildireceğini açıkladı.Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olarak bilinen BlacRock, BlackRock Strategic Income Opportunities and BlackRock Global Allocation Fund Inc. şirketleri aracılığıyla sundukları söz konusu fonlar kapsamında, kullanıcılarının Bitcoin türevleriyle işlem yapmalarını sağlayarak, onları kripto para birimlerine yönlendirmek istediğini açıkladı.Açıklamaya göre BlackRock fonlarına, yalnızca nakit bazlı fiyatlanmış Bitcoin vadelileri ile, Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu'na kayıtlı emtia piyasası üzerinden yatırım yapılabilecek.Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.45 düşüşle 33,150.42 dolara gerilerken, en yüksek hacimli birimler sıralamasında ikinci olan olan Ethereum da yüzde 7.97 düşüşle 1,266.65 dolara indi.Bu yüksek oranlı düşüşlere karşın, son altı ayda Bitcoin yüzde 250'den, Ethereum da yüzde 410'dan çok yükseldi.