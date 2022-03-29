Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu

29.03.2022 10:19
Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya'daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya'daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, şirketin her iki ülkedeki tüm faaliyetleri durdurduğu, özel ücretli kullanıcıların finans veri terminallerine ve işlem platformlarına artık erişemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, bir dizi Rus menkul kıymetinin alım satım işlemlerinin de uluslararası yaptırımlar uyarınca devre dışı bırakıldığı kaydedilirken, finans ekonomi haber, veri ve analizlerinin yayımlandığı internet sitesi Bloomberg.com'un hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, şirketin yardım organizasyonu olan "Bloomberg Philanthropies" yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve mültecilere destek, malzeme ve yemek sağlamak için insani yardım kuruluşları Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Dünya Merkez Mutfağı'na 40 milyon hibe sağlayacağı belirtildi.

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Bloomberg, Belarus, Finans, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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