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BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi - Son Dakika

BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi

15.11.2021 17:01
BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü, yalnızca Antep Fıstığı kullanılarak yapılan Gaziantep baklavasının coğrafi işaret tescili almasının pazarlama açısından önemli avantajlar sağladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü, yalnızca Antep Fıstığı kullanılarak yapılan Gaziantep baklavasının coğrafi işaret tescili almasının pazarlama açısından önemli avantajlar sağladığını açıkladı.

Bereketli hilalin ortasında konumlanan Gaziantep'in baklavaları, dünyada dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası kuruluşların en başında gelen BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından örnek gösterildi. Türkiye'den ilk kez uluslararası tescil alan ürün olan Antep Fıstığı kullanılarak yapılan baklavaların, uluslararası arenada pazar gücünü elinde bulundurduğunu ve özel sektörü diğer rakiplerine karşı daha güçlü bir konuma getirdiğini kaydetti.

Gaziantep liderliğini koruyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son girişimleriyle 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep'in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve bir geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde son olarak "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolmasının coğrafi işareti alındı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu. - GAZİANTEP

BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi
BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi
BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BM'den Gaziantep baklavasının tescil hikayesini örnek gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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