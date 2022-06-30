Bodrum mega yatları ağırlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte mega yat trafiği de artıyor.

Deniz turizminde hareketli günler yaşamaya başlayan gözde turizm ilçesinin açıklarında, lüks tekneler ve farklı boylarda motor yatlar dikkati çekiyor.

Özellikle Kovid-19 salgınının etkisinin azalıp normalleşme süreciyle ivme kazanan deniz turizminde, mega yatlar da boy gösteriyor.

Büyük gezinti gemilerinin de rotasını çevirdiği ilçede, lüks motor yatlardan bazıları, uzunluğu ve gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

Bodrum'u ziyaret eden Bill Gates, farklı koyları gezmişti

Bodrum açıklarındaki yatlardan biri de teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu su Bill Gates'in gezdiği 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yat oldu.

İlçeyi geçen yıl ekim ayında ziyaret eden Gates, Cayman Adaları bayraklı yatla Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın farklı koylarını da gezmişti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, özellikle dalgalı denizde hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. "Lana"nın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde, 1 milyon 800 bin avro olarak belirtiliyor.

Dünyanın en uzun yatları arasındalar

Bodrum'da bu sezon görenlerin dikkatini çeken yatlar arasında 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox", 101 metrelik "Idynasty", 85 metrelik "Sunrays", 81 metrelik "Air" ve 80 metrelik "Titan"da yer almıştı.

Öte yandan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, 21 Mart'ta Bodrum'a gelmişti. 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, bir süre Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde bağlı durduktan sonra geçtiği Yalıkavak açıklarında demirli duruyor.

Bodrum'u ziyaret eden mega yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.