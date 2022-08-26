Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu

26.08.2022 11:23
Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu

Bolu'da 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için bankaların önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bolu'da 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için bankaların önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların mesai saatinden önce sıraya giren ancak işlem yaptıramayanlar, şansını denemeye devam etti.

Bolu'da bankaların promosyon ücretlerini 7 bin 500 liraya kadar çıkarmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların vatandaşları 10'arlı gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen ancak işlem yaptıramayanlar şanslarını ikinci günde de denemeye devam etti. Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İki gündür beklediği bankada işlem yaptıramadı

2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Edip Özyancak (69), "Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00'de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım" dedi.

Saat 07.00'de sıraya girdiler

Emekli Cafer Bozan ise "Bu güzel bir şey ama sıra işi zor. İnşallah herkese sıra gelir. Biz saat 09.00'dan beri bekliyoruz ama saat 07.00'den beri bekleyenler varmış. Sırayı 10'arlı alıyorlardı. Şimdi 2'şerli alıyorlar. Daha işlem yaptıramadık" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

Bolu, Saat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Promosyon almak için bankalara gelenler metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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