Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek

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Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını almayı beklerken, kök maaşının düşüklüğü nedeniyle maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli içinse ek zam yapılacağı ifade edildi. Kulislere düşen son iddiaya göre hükümetin yaptığı düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 12 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor.

08.07.2024 13:28
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Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak.

ZAMLI MAAŞI 10 BİN TL'NİN ALTINDA KALANLAR VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var.

1.8 MİLYON EMEKLİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler içinse yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu ifade edildi. NTV'nin aktardığı bilgilere göre aldığı maaş 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak.

Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 binden 12 bin TL'ye çıkarılacak

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Ek zam düzenlemesiyle ilgili gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirirken, rakam da ciddi ciddi telaffuz edilmeye başlandı. Buna göre yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükseltilecek.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının hazırlık yaptığı raporu önümüzdeki günler içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak.

Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL\'ye yükseltilecek

Memur, Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emre Yalman: Bu zam ile artık emekliler refaha kavuşur. kilo kilo et alır. Dünya turuna el arabası kullanarak çıkabilir. 21 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz: Vay be rekor zam verilecek 2028 garanti akepede kalacak emekliler sokağa tura çıktı sevinçden 7 0 Yanıtla
  • kadir kınay: sizin haberinizi ben... artık hiç bir sorunu kalmaz emeklinin bı depo benzin bile değil bahsettiginiz rakam seçim biran önce seçim sonsuza kadar kurtulmak lazım bunlardan 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: offf 12 mi dünya turuna çıkılır be bu parayla 5 0 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Tabiki bomba haber emekliyi havaya uçurdular 5 0 Yanıtla
  • emre kula: Bozdur bozdur harcarlar artık yazık bu insanlara 4 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret li ne olacak 2 2 Yanıtla
    mustafa sagdic: dmekliyi halletti 10 bini de asgarisi kaldi 3 0
  • Ali null: 12 bin çok az akparti-MHP gidici olacaktır. emekleri alım gücü yokki 3 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Yaptığı zam yüzde 38 lik elektrik mazot ve raflardaki ürünü karsilamiyor)) ki vermeyi dusunuyorlarmis 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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