Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğu ve bu düzenlemenin 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanımını zorunlu kılacağı iddia edildi.

11.09.2024 07:59
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Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

YENİ TASLAK İDDİASI SES GETİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu belirten Babuşçu, 7.000 TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirileceğini öne sürdü.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANABİLİR

Taslağın, mükellef olmayan kişilerin de 7.000 TL üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uymalarını öngördüğü; aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanacağı ifade ediliyor.

Babuşçu'nun paylaşımı şu şekilde; "Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak. Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak.. Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL'nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL'nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usulsüzlük cezası kesilecek."

Bomba iddia: 7 bin TL ve üzeri alışverişler için kredi kartı zorunluluğu geliyor

Ekonomi, Maliye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mevlüt Sarioğlu: PANTALONUMU 2 SENEDİR GİYİYORUM ALACAKSANIZ ONUDA VEREYİM 184 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: iyi de kart kullanmayan milyonlarca insan var onlar ne yapacak 151 5 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin: İnsanların kullandığı kartlar yetmiyor Muş gibi kullanmayanlarida bulaştıriyorlar Kapitalist sistem 123 4 Yanıtla
  • Ersay: Bankalar habire komisyon kazanacak, 101 2 Yanıtla
  • serkan keskin: herkese pro kamera ve cip taksin devlet oyle takip edebilir 83 3 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: kartı olmayan ölsün o zaman.. 82 3 Yanıtla
  • bülent C.: Bemim anam babam kredi kartı veya banka kartı kullanmıyor ne olacak. Adama cezamı kesecen. Çoğu kişinin limiti askeri ücret kadar yok bankalar limit arttırımı yapmıyor , bunu nasıl çözeceksiniz. 75 4 Yanıtla
  • EZEL BAYRAKTAR: nakit kalmadı artık kimsedeeee 66 4 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: NEREDEN NEREYE NEREDEN NEREYE HAYDİ TÜRKİYE GERÇEKTİ HAYAL donumuz kaldı sadece 62 2 Yanıtla
  • Furkan Demir: Gayet normal tomarla para taşıyıp ayakkabı kıyafet alacağına kart alsın onu kullansınlar 6 51 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor - Son Dakika
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