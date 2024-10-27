Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

Ekonomi

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü yapılacak zam oranlarına çevirirken Ankara kulislerinde dikkat çeken rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ YÜZDE 25 İSTİYOR

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.

AK Parti yönetimindeki hâkim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Türkiye gazetesindeki haber göre yüzde 28-30'luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

MUHALEFETİN TALEBİ 30 BİN LİRA

Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek aralıkta oluşturulacak asgari ücret tespit komisyonunda masaya en düşük bu rakamla oturulması gerektiğini savunuyor.

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Asgari ücretle ilgili çeşitli kurumlar tarafından yapılan anketlerdeki farklı tahminler ise şu şekilde: