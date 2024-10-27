Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

Geniş Video İzle

Milyonların gözü yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken, ekonomi yönetimi rakamın beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılmasını, AK Parti yönetimi ise yüzde 28-30 civarında zam yapılmasının gerektiğini düşünüyor. Eğer AK Parti yönetiminin talep ettiği gibi bir artış gündeme gelirse yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

27.10.2024 09:54  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan gözünü yapılacak zam oranlarına çevirirken Ankara kulislerinde dikkat çeken rakamlar telaffuz edilmeye başlandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ YÜZDE 25 İSTİYOR

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.

AK Parti yönetimindeki hâkim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Türkiye gazetesindeki haber göre yüzde 28-30'luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek.

MUHALEFETİN TALEBİ 30 BİN LİRA

Muhalefet partileri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini belirterek aralıkta oluşturulacak asgari ücret tespit komisyonunda masaya en düşük bu rakamla oturulması gerektiğini savunuyor.

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Asgari ücretle ilgili çeşitli kurumlar tarafından yapılan anketlerdeki farklı tahminler ise şu şekilde:

  • OVP'ye göre yüzde 41.5 zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 058 TL olacak.
  • Merkez Bankası anketine göre yüzde 43.14 zamla 24 bin 336 TL.
  • Anadolu Ajansı anketine göre yüzde 42.64 zamla 24 bin 251 TL.
  • Reuters anketine göre yüzde 42.95 zamla 24 bin 304 TL.
  • Finansal Kurumlar Birliği anketine göre yüzde 49.39 zamla 25 bin 399 TL.
Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

Asgari Ücret, İş Dünyası, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Aytekin İslamoğlu:
    Bu küresel bollukta biz TürkleriDilenci ettiniz bunların faturası da çıkar günü gelince 254 10 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ak partiye göre hiç yapılmaması lazım,halka az bu az, kafalarına göre zam yapanları durdurda cumhurbaşkanlığını görelim 175 11 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Millet her sene yoksullaşacak 114 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    siz ne derseniz deyin bunun son kararını her zaman ki gibi sayın Erdoğan kırıntı ile birlikte verir 102 8 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Bazı aklı evveller çıkıp asgari ücrete zam gelirse her şeye zam gelir gibi akıl dışı görüşler iletiyor.Böyle şey olmaz.Devlet yeni vergi koymasın denetimi yapsın bakalım zam geliyor mu? Bence asgari ücrete zam hiç yapılmasın.Nasılsa çoğu akp ye oy veriyor. 79 22 Yanıtla
    Neccom:
    yaa seninkide akıl tutulması, her asgari ücrete zam geldi, marketler zammın 2 katını yaptı , bunların yaşadık bence %20 yeterli 1 4
  • Mehmet Yılmaz:
    ne olursan olsun yalnız zam gelmesin her şeye zam gelirse hava 84 6 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    emekliden sonra asgari ücretliye taktılar kafayı. önce milletvekili ve cumhurbaşkanı kendi maaşını düşürsün. bakan, bakan yardımcısı, bürokratlar bir sürü var. benim vergimden aldıkları maaş haram olsun 78 5 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    BOMBAYA BAK..BOMBACI MÜLAYİM GURURLA SUNAR.. 60 3 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    çok değilmi 55 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:49:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.