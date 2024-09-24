Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası - Son Dakika
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Ekonomi

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

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Orta Vadeli Program'da yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar kapsamında belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceği öne sürüldü. Emeklilerin büyük tepkisini çekmesi beklenen bu iddia için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

24.09.2024 11:03  Güncelleme: 11:11
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Orta Vadeli Program'da yer alan sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımlar netleşmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP, ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken, sosyal güvenlik sistemi ile emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuştu.

Programda 2025 yılının ikinci çeyreği için alınacak önlemler "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" cümlesiyle anlatılmıştı. Bu çerçevede tartışılan düzenlemeler de netleşmeye başladı.

BİRÇOK ALTENATİF SEÇENEK MASADA

Hürriyette yer alan habere göre, ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya yatırdı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Yetkililer, alternatiflerin tartışıldığını belirtirken, belli bir yaşa kadar emekli olup çalışanlardan genel sağlık sigortası primi alınabileceğini belirtti.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Halen emeklilik dönemine kadar çalışanlardan toplam yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7,5'u işveren payı olurken, yüzde 5'i ise çalışan payı oluyor. Emekli olduktan sonra emekli maaşını da alarak, çalışmaya devam edenlerde ise sistem değişiyor. Böyle bir durumda çalışanlardan sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ayrıca bir genel sağlık sigortası primi ödenmesi söz konusu olmuyor. Bu kapsamda tartışılan modelde ise emekli maaşı alarak çalışmaya devam edenlerden, belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası alınması öngörülüyor.

YAŞ SINIRINDA NETLİK YOK

Yaş sınırı için şu anda bir netlik bulunmazken, 55-60 yaş gibi bir kriterin getirilebileceği belirtiliyor. Genel sağlık sigortası primlerinin çalışanın aldığı hangi maaştan kesileceği, alınması öngörülen primlerde işçi-işveren dengesi olup olmayacağı konularında ise çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Yetkililer, "Sosyal güvenlik sisteminde dengelerin oturması ve çalışma hayatında oluşan yeni yapı için bir takım kararlar alınması gerekiyor. Seçenekler içinde bu da yer alıyor. Böylece sosyal güvenlikte sürdürülebilir bir denge kurulması, çalışma hayatında da herkes için adil bir sistem oluşturulmasını hedefliyoruz. Masadaki seçenekler benimsenirse, sonrasında yasal düzenleme süreci söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

Orta vadeli program, Ekonomi, Sigorta, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Volki Tolki:
    Umarım inşallah kesinti olur , tek temennim ölmeden önce bunu da görmek. Emekli olup acından ölen dünyada tek ülke vatandaşı olmak gurur verir. 100 7 Yanıtla
  • ENDER:
    Ne veriyorsunuzda alacaksınız emekli zaten perişan durumda 87 4 Yanıtla
  • İbrahim Öztürk:
    Böyle çok zaman kaybedersiniz bence direk yatırın………. !!! 45 1 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Direk gaz odası daha mantıklı değil mi ? Emekli için kesin çözüm bulmuş olursunuz. Hazır emekli yılında en büyük başarınız olur. 38 1 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Emeklinin bir donu kaldı onu da alın da onlar rahatlayamayacak siz bari rahatlayın 33 0 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Bu da yakışır AKP ye 23 1 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Moderatör yorumum neden yayınlanmıyor zorunamı gitti 20 2 Yanıtla
  • dinçer:
    ula. verdiğiniz emekli maaş sizin öğle yemeğinizi karşılarken birde utanmadan kesinti düşünüyorsunuz bu rezillik sandıkta fena patlayacak.. bu ara da AKP liyim 19 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Emeklilik yaşı peyder pey diğer ülkeler seviyesine çıkarılmalı.sağlık sorunu olan veya çok ağır işlerde çalışan vatandaşlara ayrıcalık tanınmalı.40-50-60 yaşlarında emekli olunursa, hiç bir ülkenin bütçesi yetmez.korona da avrupa müdahalede yaşlılarına öncelik vermedi, emekli maaşı vermemek için ölümlerine göz yumdu. 1 11 Yanıtla
  • Hasan Kırkağaç:
    haberlerin çoğu iddiası şeklinde yapılıyor. 2 0 Yanıtla
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