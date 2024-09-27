Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

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Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapma kararı alması ve imzaların atılması geniş yankı uyandırırken Chery ve MG'nin de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığı ve fabrikaların Samsun ile Manisa'da kurulacağı iddia edildi.

27.09.2024 14:05  Güncelleme: 14:28
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Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye yatırım yapma kararı almış ve geçtiğimiz aylarda imza atmıştı. Anlaşmada, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması planlandığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken yabancı yatırımlarla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Çinli otomotiv devleri Chery ve MG'nin de Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandıkları öne sürülürken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır 2 otomotiv devinin nereye fabrika kuracağına dair bazı bilgiler verdi.

FABRİKALARIN KURULACAĞI İLLER DE BELLİ GİBİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı ve bu iki ilin ön planda olduğu aktarıldı.

Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği ifade ediliyor.

Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa\'da fabrika kuracak

İş Dünyası, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Finans, Manisa, Samsun, Chery, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Fofana:
    Tooggg un ayağına kurşun sıkılmış olur ahahaha 38 31 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    bize tooggg yeter gerisi faso fiso 24 42 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    geçmiş olsun togg 26 17 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Hani togg vardı, yoga kurban ilanlar vardi, ne oldu togggg. 15 13 Yanıtla
  • Ankara null:
    5 para etmez araclari var fabrika kurarlar sonra piyasadan cekilirler elinizde kalir arabalar GÜMMMM 3 1 Yanıtla
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