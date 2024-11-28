Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

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Milyonlarca vatandaş asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına kilitlenirken hükümetin ekonomi kurmaylarının masasındaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Kulislerde en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapıldığı konuşulurken asgari ücret in de 23 bin TL'nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL'yi de aşmayacağı yorumları yapılıyor.

28.11.2024 07:44
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Hükümetin ekonomi kurmayları, 2025 yılına ilişkin önemli düzenlemeler için bir araya geldi. Gündemde asgari ücret, en düşük emekli aylığı ve gelir vergisi dilimlerine yönelik kritik başlıklar yer alıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi çalışmalar hız kazanırken, kulislerdeki bilgiler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEMİN İPUÇLARI

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, Aralık ayının ilk haftasında başlayacak komisyon toplantılarında netleşecek. Sendikalar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin müzakereleri sonucunda şekillenecek olan teklif, son kararı vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

RAKAM 23 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Kulislerden sızan bilgilere göre, 2025 yılı asgari ücretinin 23 bin TL'nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL'yi de aşmayacağı tahmin ediliyor. Erdoğan'ın sürpriz bir karar alması beklenmezken, sendikaların yüksek zam talebi ile işverenlerin bütçe dengelerini koruma çabası masadaki pazarlıkların seyrini belirleyecek.

EMEKLİLER İÇİN 3 SEÇENEK

Hükümet, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışmalarını üç alternatif üzerinden yürütüyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapılıyor. Mali raporların sonuçlarına göre, 14 bin TL ihtimali daha düşük görünürken, beklentiler 16 bin TL'ye yoğunlaşıyor.

VERGİ SİSTEMİNE DÜZENLEME GELİYOR

Her yıl yeniden değerleme oranına göre artan gelir vergisi dilimleri, özellikle düşük ve orta gelir gruplarını zorlayan yapısıyla eleştirilerin odağında. Asgari ücrete yakın maaş alan çalışanların yıl içinde daha yüksek vergi dilimine geçmesi, maaşlarda düşüşlere yol açarak adaletsizlik yaratıyor.

Bu durum, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları üzerine hükümeti harekete geçirdi. Gelir vergisi dilimlerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İlk vergi dilimi oranı olan yüzde 15'in düşürülmesi de gündemde. Ancak düzenlemenin detayları ve oranlar henüz netleşmiş değil. 2025 yılına yönelik ekonomik düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren önemli değişiklikler barındırıyor. Nihai kararların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

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Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman Gökalp:
    Eeeee dilimizde tüy bitti verdiniz yetkiyi gördünüz tepkiy müstehak..! 46 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Neylerine yetmiyor emeklilerin? Hülya avşsrın dediği gibi pasta yiyemiyorlarsa simit yesinler 8 26 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BİR MİLLETVEKİLİ EMEKLİ MAAŞI DAHİLİNDE 300 BİN TL MAAŞ ALIYORSA ! VE O ÜLKEDE BİR EMEKLİ 12 500 TL MAAŞ ALIYORSA. O DÜZENEDE , O DÜZENİ KURANLARADA LANET OLSUN. EKMEK AŞ BUDUR, YE İÇ KUDUR. BİZİM MİLLETVEKİLİLERİMİZİN MECLİSTE YAPTIĞI BU. 24 0 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    ne 14-15-16 bini en az asgarî ücret sevyesinde olmalı diye yazı yazın hükümet yanlısı gibi yazmayın milleti mağdur etmeyin hep zenginin yanında değil birazda fakirin yanında olun. 13 1 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Ferhat eser sen ne ayaksın her yorumun senaryo sabah sabah ne içtin kafanmı güzel 11 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Olmuş gibi sevindim 1 2 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    iyi günleriniz bugunler 2024 arar olacaksınız demedi demeyin yazın emekliside calişanıda 1 0 Yanıtla
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