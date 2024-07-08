Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

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Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi. AK Parti kurmaylarının 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması için harekete geçtiği, konuyla ilgili hazırlanacak raporun hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı iddia edildi.

08.07.2024 08:25
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31 Mart seçimlerinde dengeleri değiştiren milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken, hükümet son dönemde yaptığı açıklamalarda zamma kapıları kapatmıştı ancak Ankara kulislerine düşen son iddia gündem yarattı.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM BEKLENTİSİ İÇİNDE

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu. Bunun üzerine AK Parti'nin ekonomi kurmayları, en düşük emekli maaşını artırmak için çalışma başlattı.

RAKAM 12 BİN TL SEVİYESİNE ÇIKACAK

AK Parti'nin ilk önerisi şu anda 3 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını 12 bin TL seviyesine çıkarmak. Enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşlara yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor.

RAPOR HAFTA İÇİNDE ERDOĞAN'A SUNULACAK

AK Parti kurmayları konuyla ilgili hazırladıkları raporu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. İlgili bakanlıklardan da en düşük emekli maaşıyla ilgili mali raporları isteyen kurmayların raporunu inceleyecek olan Erdoğan'ın onay vermesi halinde çalışma hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde Meclis'te kabul edilecek.

YIL İÇİNDEKİ İKİNCİ İYİLEŞTİRME

Eğer bu yeni düzenleme de onay alırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak.

Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL\'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sunulacak

AK Parti, Ankara, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yılmaz: emekliler bozdur bozdur harcar artık tatilde yapar 37 2 Yanıtla
    Selim Kayisi: O değil, enflasyona neden olacak. 0 0
  • Lutfi Kürkçü: Anammmm biz emekliler o kadar parayla ne yapacağız rabbim aklımıza sahip çıksa o para bizi bozmaz inşaallah 33 1 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan: la biraz az zam yapın harcayamıyoruz bitmiyor 26 1 Yanıtla
  • Mhmt Ayr: Bomba tabi 2000 TL emekli için bomba para yazık ne hale geldi emekli 24 1 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Öğle bıcır bıcır 3600 günden emekli ol. Sonra eyt çıktı cart diye emekli ol. Sonra maaş az diye cart_curt et. Sonra 10.000 TL hakkın olmayan parayı al. Sonra itiraz et. Allah adamı taş eder. Fazla ödeyen fazla günü olan ne yapsın. İNTİBAK ÇIKARILSIN o zaman da sen beni savun sa delikanlı diyelim 9 10 Yanıtla
    mustafa sagdic: 64 yasindayim. 25 yildan biraz fazla bagkur yatirdim. 10 bin lira aliyorum. 1 0
  • Erol MARASLI: Her taraf yalan dolan her taraf talan.bu ülkede sadece en düşük emekli maaşı alanmı sıkıntı yaşıyor.12700 gün prim ödemişim benim suçum günahım ne 15 1 Yanıtla
  • Oooo: Tatil sezonu kaçmadan yasalaşsa bari 15 1 Yanıtla
  • Buğra BALABAN: Bomba mı iddia ???????? 7 1 Yanıtla
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