Koç Holding, İtalya\'daki 3 fabrikasını kapatıyor

Ekonomi

Yurt içindeki yatırımlarının yanı sıra Avrupa ve Asya'da da önemli girişimlerde bulunan Koç Holding, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Polonya'daki Arçelik fabrikasını 2025 yılının ilk çeyreğinde kapatacağını duyurmuştu.

AVRUPA OPERASYONLARINDA KÜÇÜLME SİNYALİ

Şirketten yapılan son açıklamalar ise Koç Holding'in İtalya'daki operasyonlarına odaklanıyor. İtalya'daki Beko Avrupa operasyonlarında küçülme adımları atan şirketin 2025 yılı sonuna kadar Ascoli Piceno eyaletindeki Comunanza ve Siena tesislerini kapatmayı planladığı iddia edildi. Ayrıca, Varese ilindeki Cassinetta di Biandronno'daki üretim hattından 2 tanesini devre dışı bırakacak.

YÜZLERCE PERSONEL İŞSİZ KALACAK

Bu durum, yaklaşık 541 çalışanın işine son verilmesine yol açacak. Şirket ayrıca, Melano'daki 66, Carinaro'daki 40 ve araştırma-geliştirme alanındaki 198 kişiyi de işten çıkaracağını bildirdi. Böylece, toplamda yaklaşık 1.935 işçi bu süreçten etkilenecek.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Koç Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, İtalya operasyonlarında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Şirket, İtalya'yı endüstriyel tasarım ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırmaya devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca, 110 milyon Euro tutarında yatırım yapılacağı belirtildi. Carinaro'daki tesisin ise yedek parça ve yenileme alanında merkez olmaya devam etmesi hedefleniyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Koç Holding, verimlilik artışı amacıyla, üretim süreçlerinin yeniden ölçeklendirilmesi ve endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, yaklaşık 2 bin çalışanın etkilenmesi bekleniyor ve şirket, sendikalarla görüşmelerine devam edeceğini bildirdi.