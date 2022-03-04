Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa güne düşüşle başladı

04.03.2022 09:57
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 2.013,91 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 2.013,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,38 puan ve yüzde 0,46 değer kaybederek 2.013,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,02'yle turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,87 değer kazanarak 2.023,29 puandan tamamladı.

Analistler, dün gece, Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ve para politikalarının seyrine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da ödemeler dengesi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.040 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul, Madencilik, Ukrayna, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika


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