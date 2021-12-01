Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 artışla 1.828,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,68 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 1.828,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,95 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yataya yakın bir seyir izleyerek günü yüzde 0,05'lik artışla 1.809,65 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini söyledi.

Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu belirten Powell, "Bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden Powell'ın şahin açıklamalarının piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 ve 1.860 seviyelerinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.