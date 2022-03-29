Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

29.03.2022 09:57
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.181,76 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.181,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,27 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.181,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,38'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.172,48 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini ancak yürütülen müzakerelerin risk algısını törpülediğini söyledi.

Müzakere haberleri ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının dün sert gerilediğine işaret eden analistler, bugün daha sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu bildirdi.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Turizm, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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