Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 2.425,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,06 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 2.425,36 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren yüzde 0,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa doğru etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini belirterek, hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin de genele yayıldığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.