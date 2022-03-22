Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

22.03.2022 18:22
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 2.188,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 2.188,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,38 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki tutumunun da oynaklığı artırdığını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, İngiltere'de enflasyon, ABD'de yeni konut satışlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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