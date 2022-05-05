Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.05.2022 18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 değer kazancıyla 2.466,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,47 değer kazancıyla 2.466,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,93 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile spor oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yarın Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'da istihdam raporu, Almanya'da sanayi üretimi, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.480 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını söyledi.

YORUMLAR
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Fed Başkanı, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık artışların masada olduğunu söyledi Fed Başkanı, gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık artışların masada olduğunu söyledi Fed politika faizini 50 baz puan artırdı Fed politika faizini 50 baz puan artırdı

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Kaynak: AA

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