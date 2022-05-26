Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

26.05.2022 18:22
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 2.450,84 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 2.450,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Kurulun yaptığı duyuruda, "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır." denildi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini söyledi.

Yarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi ve TCMB finansal istikrar raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Çin'de sanayi karları, Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika


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