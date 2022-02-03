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Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

03.02.2022 13:03
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.997,69 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.997,69 puana geriledi.

Güne düşüşle başlamasının ardından dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,55 puan değer kaybederek 1.997,69 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile turizm, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, öğleden sonra Avrupa ve İngiltere merkez bankaları kararlarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugün ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise bilanço takviminin yoğunlaşmaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliğin artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 1.990 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puan faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. AA Finans anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin ocakta yüzde 10,09 artacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun, yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyordu.

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Tüketici fiyat endeksi, Borsa İstanbul, England, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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