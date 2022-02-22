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Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

22.02.2022 13:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 azalışla 2.002,75 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 azalışla 2.002,75 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,31 puan değer kaybederek 2.002,75'e indi. Toplam işlem hacmi 12 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 7,39 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, buna paralel pay piyasalarının satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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