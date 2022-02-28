Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

28.02.2022 13:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 1.946,05 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 1.946,05 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,35 puan değer kaybederek 1.946,05'e indi. Toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 5,60 ile turizm oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2021'in 4. çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini öngörmüştü.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında satış baskısının hafiflediğini aktaran analistler, yatırımcıların bekle-gör stratejisi izlediğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul, Türkiye, Turizm, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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