Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 2.409,59 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,71 puan değer kaybederek 2.409,59'a indi. Toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile spor oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.