Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.882,61 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.882,61 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,05 ve 19,50 puan değer kazanarak 1.876,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,88 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bugün yatırımcı toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmede, firmaların yatırım iştahı ve istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, döviz kurlarına müdahale ile ilgili olarak ise " Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla yön arayışının sürdüğünü, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.890 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.