Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 1.958,55 puana yükseldi.

Güne düşüşle başlamasının ardından dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,65 puan değer kazanarak 1.958,55 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,02 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22'yle turizm, en çok gerileyen yüzde 1,03'le spor oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşa geçmesi ve Rusya- Ukrayna arasında artan gerilimle küresel çapta risk iştahının azaldığını belirterek, açıklanan bilançoların da pay piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirlemede enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu vurgulayan analistler, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.