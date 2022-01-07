Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 2.026,80 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,25 puan değer kazanarak 2.026,80 'e çıktı. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,88 metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarında yaşanan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, gözlerin bugün Fed'in para politikası kararlarında etkili olan istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.