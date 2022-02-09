Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,40 artışla 2.035,22 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,08 puan değer kazanarak 2.035,22'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,53 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile inşaat oldu.

Analistler, "şahinleşen" merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya, endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini, hisse bazlı oynaklıkların sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.