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Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

15.02.2022 13:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 artışla 2.045,47 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,17 artışla 2.045,47 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerileme ilişkin olumlu haber akışıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,53 puan değer kazanarak 2.045,47'le çıktı. Toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,47 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya Savunma Bakanlığının, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını açıklaması sonrası küresel ölçekte risk iştahının arttığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğine işaret eden analistler, veri gündeminde öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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